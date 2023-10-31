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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: مصر رصدت 9.3 مليار جنيه لتطوير المنظومة الصحية في سيناء

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المشروعات الصحية في سيناء منها ما بدأ في عام 2014، ومنها مازال سيتم في الفترة المقبلة، إذ أن هناك حديث عن 10 مشروعات بدأت من 2020 حتى الآن بتكلفة ما يقرب من 330 جنيه، من خلال إضافة 86 ماكينة غسيل كلوي جديدة في مستشفى العريش، وكذلك التطويرات في مستشفى استقبال وطوارئ الشيخ زويد بإضافة 50 سرير، فضلا عن المستشفيات الأخرى، ووحدات الرعاية الأساسية التي تم إضافتها وبنائها في أكثر من مستشفى. 

الصحة ترصد حجم الإنفاق على شمال سيناء 

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الحديث عن أكثر من 33 وحدة رعاية أساسية أو مركز رعاية في شمال سيناء، منها 8 في العريش، و5 في بئر العبد، و10 في الشيخ زويد، و6 آخرين، بالإضافة إلى وجود مشروعات مستقبلية خلال الفترة المقبلة بتكلفة إجمالية تبلغ 8.3 مليار جنيه. 

إجمالي ما تم رصده وتخصيصه لتطوير المنظومة الصحية حتى العام 2030 في محافظة شمال سيناء 9.3 مليار جنيه مصري، وهذه التكلفة الضخمة لأن القيادة السياسية تؤمن أن تطوير شمال سيناء جزء من الحفاظ عليها مصرية دائما وأبدا.  

واستكمل، أن محافظة شمال سيناء أيضا ستنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتكون أحد أوائل المحافظات التي يُطبق فيها التأمين الصحي الشامل. 

الصحة المشروعات الصحية شمال سيناء حجم الانفاق برنامج التاسعة قناة الأولى

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