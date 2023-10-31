تصعيد خطير.. FBI يكشف مخطط إيران لاغتيال مسئولين أمريكيين في واشنطن

اتهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “FBI”، كريستوفر راي، اليوم الثلاثاء، إيران بالتخطيط لمحاولات اغتيال مسؤولين أمريكيين على الأراضي الأمريكية.

وقال راي، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: “الإيرانيون، بشكل مباشر أو من خلال توظيف المجرمين، خططوا لاغتيالات ضد كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة الأمريكية، بما في ذلك هنا على الأراضي الأمريكية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن أمريكا لم تشهد مشاركة مباشرة من إيران في تخطيط وتنفيذ هجوم حماس على إسرائيل.

وأضاف أوستن، في جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي: "موقفنا لا يزال يعتمد على حقيقة أننا لم نشهد مشاركة مباشرة في التخطيط والتنفيذ من إيران".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قال إن إيران لن تتبع التحذيرات الأمريكية بشأن عدم التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.