أمريكا تكشف حقيقة مشاركة إيران في الحرب ضد إسرائيل

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا لم تشهد مشاركة مباشرة من إيران في تخطيط وتنفيذ هجوم حماس على إسرائيل.

وأضاف أوستن، في جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي: "موقفنا لا يزال يعتمد على حقيقة أننا لم نشهد مشاركة مباشرة في التخطيط والتنفيذ من إيران".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن إيران لن تتبع التحذيرات الأمريكية بشأن عدم التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قال في وقت سابق من اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على التعامل مع المقاومة الفلسطينية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان نشرته قناتها الرسمية على “تليجرام”: “أشار عبداللهيان إلى قوة المقاومة الفلسطينية ونضالها ضد الجيش الإسرائيلي… كما تطرق إلى عدم قدرة هذا النظام على مواجهة قوى المقاومة الفلسطينية”.

ودعا عبداللهيان، خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى “استغلال الفرص السياسية الأخيرة لوقف الحرب”، مشيرا إلي أنه “إذا خرج الوضع عن السيطرة، فلن تكون أي دولة محصنة من العواقب”.