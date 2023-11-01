بايدن: الإعداد لدخول المزيد من شاحنات المساعدات لغزة اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يجري الإعداد للسماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات لقطاع غزة اليوم الأربعاء.

وقال بايدن عبر حسابه على منصة "إكس" "لقد شهد أمس أكبر عملية تسليم للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة حتى الآن، ويجري السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول اليوم.. ولكن هناك حاجة إلى المزيد".

وأضاف "لم انته من الضغط من أجل الحصول على المزيد من المساعدات، وسأواصل دعم إنشاء ممر آمن للمدنيين في غزة الذين يبحثون عن الأمان".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، كشف أمس الثلاثاء، أن المدنيين يقتلون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، إن “قتل المدنيين ليس هدف إسرائيل.. ولا أنكر أن المدنيين يقتلون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، أعلن كيربي، دخول 66 شاحنة مساعدات إلي قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال: ”نواصل الضغط من أجل استئناف الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه وتوصيل الوقود… سيكون وضع الوقود حرجا، وبالتأكيد في الساعات والأيام المقبلة مع نفاد المخزونات الحالية”.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن "الولايات المتحدة لن تدعم أي ترحيل قسري للفلسطينيين خارج غزة”.