عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميادة.. لم تمنعها إعاقتها من مساعدة ذوي الهمم بشاطئ قادرون بدمياط الجديدة

ميادة الشريف
ميادة الشريف

ميادة لم تمنعها اعاقتها الجسدية من مساعدة الأطفال من ذوى الهمم على شاطيء قادرون بدمياط الجديدة 

رغم اعاقتها تطوعت لمساعدة زوى الهمم
انها ميادة الشريف ٤٠ سنه من محافظة دمياط، اصيب في حادث منذ سنوات نتج عنه إعادته الجسدية وبترو  ذراعها الشمال.

التقت “ صدى البلد" مع ميادة، التى اكدت انها سعيد بعملها بشاطي ء قادرو بمدينه دمياط الجديدة وهو شاطي ء تم تخصي لذو الهمم واسره بالمجان، زهو عبارة عن نادى متكام الخدمات لذوى الهمم، ملحق بشاطي ء.

تعمل بذراع واحد وتشعر بالسعادة

واشارت الى انها  لم تمنعها اعاقتها الجسدية وبتر دراعها الشمال من التطوع لمساعدة الأطفال من ذوى الهمم  بشاطيء قادرون لذوى الهمم بدمياط الجديدة والذي تم انشاؤه وتخصصيه لذوى الهمم بدمياط. 

وتؤكد ميادة، أنها تعانى من اعاقه جسدية في ذراعها الشمال ورجليها الا انها بشعر بسعادة غامرة بمجرد قدامها بمساعدة الأطفال من ذوى الهمم على التحرك والتنقل على الشاطيء بدايه من استقبالهم من على بوابه الشاطيء، حيث تشعر بأنها مازالت تعمل ولها دور كبير في المجتمع 

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

دمياط إعاقة جسدية الأطفال من ذوي الهمم الهمم الشاطيء الخدمات بدمياط الجديدة ذو الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

الإمارات: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

بوليفيا تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

المجلس الإسلامي الأمريكي يوجه الإنذار النهائي لـ بايدن بشأن قطاع غزة

موضوعات متعلقة

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ترشيحاتنا

سعر عيار 21 اليوم الساعة 1-11-2023

صحفي فرنسي: المونديال حسم جائزة الكرة الذهبية لميسي.. ولا يوجد ظلم للأفارقة|فيديو

بسبب العدوان على غزة.. قرار عاجل لـ تشيلي بشأن سفيرها في إسرائيل

دعاء قضاء الحاجة بسرعة البرق .. فرصة عظيمة اغتنمها

وزير النقل: تشغيل مونوريل شرق النيل ومحطات مترو جديدة الأسبوع القادم

طلب مهم من بلينكن لرئيس إسرائيل بشأن المدنيين في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مسخن فلسطيني| بمذاق لا يقاوم

بمكياج لافت.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

المخطط عيني عينك| وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف استهداف تهجير الفلسطينيين لسيناء.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشبت؟

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ