ميادة.. لم تمنعها إعاقتها من مساعدة ذوي الهمم بشاطئ قادرون بدمياط الجديدة

ميادة لم تمنعها اعاقتها الجسدية من مساعدة الأطفال من ذوى الهمم على شاطيء قادرون بدمياط الجديدة

رغم اعاقتها تطوعت لمساعدة زوى الهمم

انها ميادة الشريف ٤٠ سنه من محافظة دمياط، اصيب في حادث منذ سنوات نتج عنه إعادته الجسدية وبترو ذراعها الشمال.

التقت “ صدى البلد" مع ميادة، التى اكدت انها سعيد بعملها بشاطي ء قادرو بمدينه دمياط الجديدة وهو شاطي ء تم تخصي لذو الهمم واسره بالمجان، زهو عبارة عن نادى متكام الخدمات لذوى الهمم، ملحق بشاطي ء.

تعمل بذراع واحد وتشعر بالسعادة

واشارت الى انها لم تمنعها اعاقتها الجسدية وبتر دراعها الشمال من التطوع لمساعدة الأطفال من ذوى الهمم بشاطيء قادرون لذوى الهمم بدمياط الجديدة والذي تم انشاؤه وتخصصيه لذوى الهمم بدمياط.

وتؤكد ميادة، أنها تعانى من اعاقه جسدية في ذراعها الشمال ورجليها الا انها بشعر بسعادة غامرة بمجرد قدامها بمساعدة الأطفال من ذوى الهمم على التحرك والتنقل على الشاطيء بدايه من استقبالهم من على بوابه الشاطيء، حيث تشعر بأنها مازالت تعمل ولها دور كبير في المجتمع