عمرو الدردير يكشف مفاجأة كولر لـ صن داونز اليوم

كشف الإعلامي عمرو الدردير عن مفاجأة كولر لصنداونز اليوم عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو الدرديري : إمام عاشور مفاجأة كولر ل صنداونز غدا.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الختامي عودة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق قبل مواجهة صن داونز اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره صن داونز غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وانتهت مباراة صن داونز ضد الأهلي في لقاء الذهاب التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي، بهدف دون رد الأحد الماضي.