الاحتلال يسقط صاروخ أرض - جو أطلق من لبنان على مسيرة إسرائيلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه أسقط صاروخ أرض-جو تم إطلاقه من لبنان على طائرة بدون طيار تابعة لجيش الكيان الصهيوني.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ردًا على ذلك، نفذت القوات الجوية ضربات “على مصدر إطلاق الصاروخ" والخلية التي أطلقت القذيفة، وفقًا لبيان صادر عن جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تفاصيل الانفجارات المتتالية التي هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل حجاري، إن "الدفاع الجوي اعترض قبل قليل، تهديدًا جويًا تم رصده في منطقة البحر الأحمر جنوب إيلات، ولم يتم رصد أي خطر على السكان ولم يتم رصد أي دخول للهدف في الأراضي الإسرائيلية".