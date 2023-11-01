قبل عرضه..شاهد تكشف عن 10 صور جديدة من كواليس مسلسل "بطن الحوت"

كشفت منصة شاهد عن صور جديدة من كواليس مسلسل “ بطن الحوت” بطولة الفنان محمد فراج والمقرر عرضه قريبا.

ونشرت الفنانة سماح أنور، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، من كواليس تصوير مسلسل بطن الحوت خارج مصر.

وظهرت سماح أنور، في الفيديو تداعب كلب وقطة داخل المنزل الذين يقوموا بالتصوير فيه خلال الفترة الحالية.

طرحت منصة "شاهد" البوستر الرسمي لمسلسل "بطن الحوت"، بطولة الفنان محمد فراج.

وكتبت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد :"شاب أراد دائما أن يعيش في سلام تدفعه الظروف لإدارة أخطر إمبراطورية لتجارة المخدرات ، فى المسلسل الدرامى الجديد بطن الحوت .. قريبا".

بطن الحوت

مسلسل “بطن الحوت” من إخراج أحمد فوزي، ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

تداول رواد مواقع التواصل فيديو للفنان محمد فراج ، بعد سماعه قرار لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار، وترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار، حيث رافقت كاميرا الفيلم محمد فراج لتنقل ردة فعله بعد فوز فيلمه بالترشيح.

وعبر محمد فراج عن سعادته البالغة بعد استقباله للخبر ، و إعلان اسم فيلمه للمنافسة ضمن جوائز الأوسكار، وعلق مازحًا : "الخبر شرقني ".

وكانت فايزة هنداوي عضو لجنة المشاهدة بنقابة المهن السينمائية، قد أعلنت عن ترشيح فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أوسكار بصفته افضل فيلم دولي، ليكون الفيلم المصري الوحيد الذي ينافس على جائزة الأوسكار.

ونشرت فايزة صورة جمعت لجنة المشاهدة، وكتبت : "فيلم فوي فوي فوي هو الفيلم المصري المرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أحسن فيلم دولي، بأغلبية أصوات لجنة الاختيار.. مبروك لكل صناع الفيلم ، من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

9f16edec-d34d-4f89-a88a-ff568c22ac1e

257c9f9f-d3aa-4d12-aa76-c10ad9968fed

636ac902-022f-4d0e-a696-1c56ed1ad97c

6124fcdc-e670-4129-b646-9a4922d493b8

79851585-7222-43cf-8086-ab4fa69e9cee

afabae7d-9f2c-423f-bda6-389e4dab591e

ce70d3f5-f4ed-48fa-8d47-51e211e41acf