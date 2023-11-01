زلزال عنيف بقوة 4.9 ريختر يضرب اليابان

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 4.9 درجات ريختر، السواحل الغربية في اليابان، اليوم الأربعاء.



وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال وقع في مضيق كي، وعلى عمق 50 كيلومترا.



ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وسبق أن قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أمس الأول، الإثنين، إن زلزالا بقوة 4.2 درجة ضرب محافظة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا، التي تعرضت بالفعل لزلازل قوية في فبراير.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الهزات عند الساعة 19.25 بالتوقيت المحلي في منطقة جوكسون.