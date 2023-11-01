تعليم سيناء يناقش آلية توزيع الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم

عقد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، اجتماعا؛ لمناقشة آلية توزيع الفائزين في مسابقة الـ 30 ألف معلم والـ 1000 مدير، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأكد رضوان، خلال الاجتماع، أهمية المتابعة المباشرة مع الوزارة بشأن مسابقة الـ 30 ألف معلم.

وأشار إلى أنه بالنسبة للتظلمات المقدمة من المعلمين؛ يجب إرشادهم عن الكيفية، وصيغة التظلم، وجاهزية التنسيقات المختلفة لتسكينهم في المدارس.



مسابقة الـ 1000 مدير

وأوضح أنه بالنسبة للمعلمين الفائزين في مسابقة الـ 1000 مدير؛ فسيتم عمل معايشة لهم داخل المدارس؛ لإكسابهم الخبرات اللازمة في القيادة، وممارستهم العملية الوظيفية كـ مدير مدرسة.

حضر الاجتماع كلاً من: ليلي عواد مدير عام الشئون المالية والإدارية، طارق عبد المحسن مدير إدارة الموارد البشرية، فارس أحمد عبد الحميد مدير إدارة الأمن بالمديرية، محمد عبد الله العدوي مدير إدارة تنسيق التعليم الاعدادي والثانوي، محمد رباع مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائي.