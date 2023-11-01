طلبت الطلاق.. التصريح بدفن ممرضة لقيت مصرعها على يد زوجها في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها على يد زوجها بعدة طلقات نارية اثر خلافات بينهما وذلك عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط قاتل زوجته بسلاح نارى بمنطقة اتريب دائرة قسم شرطة ثان بنها، لرفضها الرجوع لمنزل الزوجيه وطلب الطلاق، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان بنها، بورود بلاغ من أهالي منطقة اتريب بقتل ممرضة على يد زوجها بطلقات نارية.

وكشفت التحريات مقتل "ندا محسن" تعمل ممرضة إثر مشادة كلامية بينها وبين زوجها ويدعى "محمد" موظف في إحدى الشركات لتركها منزل الزوجية بمنطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها.

كما اكدت التحريات عندما قام الزوج بالذهاب اليها الي منزل اسرتها بمنطقة اتريب دائرة قسم ثان بنها لارجعها للمنزل رفضت العودة إليه وطلبها الطلاق، فقام بإطلاق عدة أعيرة نارية عليها أودت بحياتها فالحال من سلاح نارى "طبنجة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والسلاح النارى المستخدم في الواقعة، و15 طلقة نارية تستخدم لذات السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.