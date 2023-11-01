برلماني: الدولة المصرية قادرة على ردع أي مخطط يمس أمنها القومي

أشاد النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مقر الكتيبة 101 يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء، ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء من مجلس النواب.

وقال: تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حمل العديد من الرسائل التي طمأنت الشعب المصري بأن الدولة المصرية قادرة على ردع أي مخطط يمس بأمن مصر القومي.

وأضاف النائب أحمد نشأت منصور، في بيان له، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لتحقيق نهضة تنموية شاملة في أرض سيناء الحبيبة، فخلال الـ10 سنوات الماضية عملت على تطوير البنية التحتية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لافتا أن الدولة انفقت الكثير من الأموال في سبيل النهوض بسيناء.

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: الدولة المصرية وضعت العديد من الخطط لتنمية سيناء حيث على تنمية أرض الفيروز جنبا إلى جنب مع حربها على الإرهـاب، وظهر ذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات في سيناء، مشيدا بتصريحات رئيس الوزراءخلال المؤتمر الصحفي بأن الحكومة ستقوم بتنفيذ مشروعات تنموية في شمال سيناء بقيمة 363 مليار جنيه خلال السنوات الـ5 القادمة.

ووجه النائب أحمد نشأت منصور، التحية لأهالي سيناء الذين اصطفوا جميعهم خلف القيادة السياسية من أجل الحرب على الإرهاب الأسود والتصدى له واقتلاع جذوره من أرض الفيروز، قائلا:"قبائل سيناء كان لهم دور عظيم في الحرب على الإرهاب حيث ساعدوا القوات الأمنية والعسكرية من أجل دحر الإرهاب".