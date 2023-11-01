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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاجل.. خروج الفلسطينيين مزدوجي الجنسية من قطاع غزة عبر معبر رفح

رفح
رفح

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بـ خروج الفلسطينيين مزدوجي الجنسية من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

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وصول شحنات من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

وأوضح أن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، ووجود انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وأضاف مراسل القناة، أن أكثر من 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة، مع تجهيز عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وهناك استعدادات بمستشفيي الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة.

وأكد أن الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

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وصول شحنات من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

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