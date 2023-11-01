عاجل| وصول أول مصاب فلسطيني من قطاع غزة إلى مستشفى العريش العام

أفادت فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها، بـ وصول أول مصاب فلسطيني من قطاع غزة إلى مستشفى العريش العام؛ لتلقي العلاج به.

وكانت قد أفادت في وقت سابق، بوصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين مزدوجي الجنسية، إلى معبر رفح؛ تمهيدا لسفرهم إلى بلادهم.