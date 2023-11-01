الرئيس يتابع جهود تلبية احتياجات المواطنين ودفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي.

تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي

يأتي الاجتماع في إطار متابعة الرئيس للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي.