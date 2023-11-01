مفيش استعداد مخصوص للأهلي.. تعليق مثير جديد من مدرب صن داونز

علق رولاني موكوينا، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، مجددا على مواجهة الأهلي في إطار إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وكان صن داونز قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي بهدف نظيف في لقاء الذهاب في بريتوريا.

وقال موكوينا مدرب صن داونز في تصريحات عبر “فيديو” نقله الحساب الرسمي للنادي عبر منصاته المختلفة: “سنبدأ المباراة وكأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، علينا احترام المنافس، واستعدينا بجدية وبقوة للمباراة، وهو الحال دائما قبل أي مباراة ولا توجد اختلافات خاصة بالاستعداد لمواجهة الأهلي”.

وتابع: “المباراة ستكون قوية لأنها أمام منافس قوي وهو الأهلي وعلينا أن نكون كذلك أيضا، وأفضل مما ظهرنا عليه في بريتوريا”.

الأهلي ضد صن داونز

وعن التحكيم في مباراة اليوم بين الأهلي وصن داونز، أضاف: “أتمنى أن يكون طاقم التحكيم جيدًا ويعطي كل فريق حقه”.

واختتم: “كاف ورئيسه موتسيبي يحاولان وضع كرة القدم في مكانتها الصحيحة عالميًا وإعادة النزاهة والشفافية للكرة الأفريقية، والمباريات الكبيرة كمباراة اليوم تتم مشاهدتها في أنحاء كبيرة من العالم”.