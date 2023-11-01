تعيين عبد العظيم وغلوش نائبين لرئيس جامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة، صدور القرار الجمهوري بتعيين كل من : الدكتور محمد عبد العظيم نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور طارق غلوش نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

وقدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة التهنئة لهما داعيًا أن يوفقهما المولى عز وجل إلى ما فيه خير للجامعة وأن يعينهم على المسئولية لتستمر جامعة المنصورة في مسيرة الإنجازات والتقدم.

كما قدم الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على ثقتهم ودعمهم الدائم، وإلى عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين والعاملين وجميع فرق العمل المختلفة بالجامعة، والطلاب، على كل ما قدموه من تعاون وعطاء خلال الفترة الماضية من مسيرة حياة الجامعة.



IMG-20231101-WA0054