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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعيين عبد العظيم وغلوش نائبين لرئيس جامعة المنصورة

نائب رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة

أعلنت جامعة المنصورة،  صدور القرار الجمهوري بتعيين كل من :  الدكتور محمد عبد العظيم نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور طارق غلوش نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 
وقدم  الدكتور شريف  خاطر  رئيس جامعة المنصورة التهنئة لهما داعيًا أن يوفقهما المولى عز وجل إلى ما فيه خير للجامعة وأن يعينهم على المسئولية لتستمر جامعة المنصورة في مسيرة الإنجازات والتقدم.
كما قدم الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على ثقتهم ودعمهم الدائم، وإلى عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين والعاملين وجميع فرق العمل المختلفة بالجامعة، والطلاب، على كل ما قدموه من تعاون وعطاء خلال الفترة الماضية من مسيرة حياة الجامعة.
 

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IMG-20231101-WA0054
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أعضاء هيئة التدريس التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي رئيس جامعة المنصورة زير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة وأعضاء هيئة التدريس

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