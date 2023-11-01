عدوان إسرائيلي .. عبد المنعم سعيد: نشهد درجة أكبر من التصعيد في غزة

علق عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال سعيد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :" معظم دول الغرب تقف بجانب إسرائيل في حربها على قطاع غزة".

وأضاف "بدأنا نجد درجة أكبر من التصعيد في الأوضاع في غزة".

وتابع"إسرائيل تنتقم من قطاع غزة وتستخدم كميات أكبر من الأسلحة في حربها على غزة ".

ولفت عبد المنعم سعيد :" إسرائيل ترغب في إزاحة سكان غزة من الشمال إلى الجنوب "، مضيفا:" رغم العدوان الإسرائيلي المكثف لا تزال حماس قادرة على إطلاق صواريخ والقيام ببعض العمليات الجزئية".