عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عدوان إسرائيلي .. عبد المنعم سعيد: نشهد درجة أكبر من التصعيد في غزة

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

علق عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

المستشار الألماني يطالب نتنياهو بحماية المدنيين في غزة

قطر والأردن يبحثان الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزة

تحذير عاجل.. أحمد موسى: 3 مقترحات من أمريكا بشأن قطاع غزة

وقال سعيد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :"  معظم دول الغرب تقف بجانب إسرائيل في حربها على قطاع غزة".

 وأضاف "بدأنا نجد درجة أكبر من التصعيد في الأوضاع في غزة".

 

وتابع"إسرائيل تنتقم من قطاع غزة وتستخدم كميات أكبر من الأسلحة في حربها على غزة ".

 

 ولفت عبد المنعم سعيد :" إسرائيل ترغب في إزاحة سكان غزة من الشمال إلى الجنوب "، مضيفا:"  رغم العدوان الإسرائيلي المكثف لا تزال حماس قادرة على إطلاق صواريخ والقيام ببعض العمليات الجزئية".

غزة قطاع غزة عبد المنعم سعيد إسرائيل اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

ترشيحاتنا

عبر معبر رفح.. الدفعة الأولى من مواطني بريطانيا تغادر غزة إلى مصر

الدوري الأفريقي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وصن داونز

بعد الاحتياطي الفيدرالي.. الإمارات تعلن تثبيت سعر الفائدة

مبارك قالهالي شخصيًا.. أحمد موسى يعلن مفاجأة بشأن خلاف الرئيس الراحل مع أمريكا

للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي.. النائب العام يستقبل وزيري الزراعة والتنمية المحلية

قبل مضاعفتها.. كيفية دفع مخالفات المرور 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا من جديد

تبحث عن قطرة ماء.. انتشار فيديو مأساوي لطفلة في غزة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي وصن داونز بنهائي الدوري الإفريقي.. وقناة مفتوحة تعرض

مفاجآت صادمة بقضية حفل المنصورية| قصة تورط راقصة وشاعرة ومذيعة شهيرة وفيديوهات مثيرة

فيديو

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ