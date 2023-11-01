المستشار الألماني يطالب نتنياهو بحماية المدنيين في غزة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أهمية حماية المدنيين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت برلين إن شولتس أبلغ نتنياهو خلال الاتصال إن حماية المدنيين في قطاع غزة وضمان المساعدات الإنسانية أمران حاسمان.

وأضافت برلين أن شولتس “جدد تضامن ألمانيا الثابت مع إسرائيل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية حماية المدنيين والإمدادات الإنسانية لشعب قطاع غزة.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قالت في وقت سابق، إنها أبلغت رعاياها في قطاع غزة باحتمال الخروج عبر معبر رفح.

وأضافت الخارجية الألمانية في بيانها أن: "هناك عدة آلاف في قطاع غزة لن نستطيع إخراجهم في يوم واحد".