قطر والأردن يبحثان الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزة

قال الديوان الأميري القطري، إن الأمير تميم بن حمد بحث مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دفع الجهود الدبلوماسية لوقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وأكد الديوان الأميري اليوم الأربعاء، أن تميم أكد موقف قطر الثابت من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا سيما إقامة الدولة المستقلة.

وأضاف، أن أمير قطر أكد إدانة كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته التي تقوض الحل العادل.

وأدانت قطر الغارات الإسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة، وفي رسالة تهديد مبطنة، حذرت الدوحة من أن توسيع الهجمات على القطاع من شأنه أن "يقوض جهود الوساطة ووقف التصعيد".

ووصفت وزارة الخارجية القطرية قصف مخيم جباليا بأنه "مجزرة جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل"، محذرة من "توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل أهدافا مدنية"، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتتوسط قطر للتوصل إلى اتفاق محتمل للإفراج عن أكثر من 240 رهينة محتجزين في غزة.