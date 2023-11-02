رسالة مهمة من مشايخ سيناء للرئيس السيسي.. شاهد

قال الشيخ عيسى الخرافيين، شيخ مشايخ سيناء، إن شبة جزيرة سيناء يشهد إنجازات وتعمير كبير، سواء من الشمال أو من الجنوب، حيث تم استصلاح ما يقرب من ٨٠٠ الف فدان، لافتا إلى أن الدولة احتوت أهالي سيناء وازالت الجمود الذى كان موجودا فى فترات سابقة.

وأوضح شيخ مشايخ سيناء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة وفرت كل الامكانيات والتسهيلات لاستصلاح الأراضي من أجل التنمية، فى العديد من المناطق، وكذلك اقامة مشروعات سكنية، واقتصادية وتعليمية، خاصة بعد القضاء على الإرهاب.

صوتنا لك من أجل التنمية والتعمير



وأردف شيخ مشايخ سيناء: "لما القبائل بدات فى المشاركة مع القوات المسلحة، في القضاء على الإرهاب، وبقول للرئيس عبدالفتاح السيسي، انت خليفة جمال عبد الناصر، وصوتنا لك من أجل التنمية والتعمير والمحافظة على بلادنا من الاعداء".

