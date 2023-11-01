عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية وأمريكا تتفقان على منع التصعيد في المنطقة

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن وزيريّ دفاع أمريكا والسعودية اتفقا على العمل لمنع التصعيد في المنطقة.

وأكد البنتاجون اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أكد على دور السعودية المحوري للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف: “ملتزمون بتعزيز التكامل العسكري مع السعودية لمواجهة التهديدات في المنطقة”.

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر ، والذي تسبب في استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين.

وجاء بيان وزارة الخارجية السعودية على النحو التالي : "تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف اللا انساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء".

وأضافت وزارة الخارجية "وتعبر المملكة عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي بتاريخ (27) أكتوبر (2032م) والذي جاء بإجماع دولي واسع".

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الخارجية السعودية الدفاع الأمريكية السعودية المملكة العربية السعودية حكومة الاحتلال قوات الإحتلال الاسرائيلية لويد أوستن وزارة الدفاع الأمريكية وزارة الخارجية السعودية أمريكا والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي يحصل على مليون و700 ألف دولار رغم وداع بطولة الدوري الأفريقي

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد مباراة صن داونز

الرئيس: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم لوقف إطلاق النار في غزة

السعودية وأمريكا تتفقان على منع التصعيد في المنطقة

وزير العدل الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع الجرائم ضد الإنسانية

لو موبايلك اتسرق.. اتبع هذه الخطوات على الفور لاسترجاعه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يفعل الصمغ العربي للجسم؟ اكتشف فوائده

طريقة عمل الدجاج البانيه المقرمش بدون بيض

فواكه تساعد على خفض ضغط الدم

شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان ياسمين صبري وتثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ