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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي زكي: الثانية في الحرب بتفرق.. وكنا نستخدم 3 خزن معا

العقيد حلمي زكي
العقيد حلمي زكي

تحدث العقيد حلمي زكي من أبطال حرب أكتوبر عن عملية إمداد الكتيبة بالذخيرة، قائلًا: "5 عربات ذخيرة توجهوا إلى الوحدة في أمان والمهمة نُفذت بنسبة 100%".


وأضاف زكي في حوراه لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "الجزء الثاني هو كيف نتعامل مع النقطة القوية على الأرض، هما كانوا بيضربوا علينا بالرشاشات لذلك بعدنا عن السيارة وظلت محترقة إلى أن أصبحت قطعة حديد".


وتابع: "ظهرنا للنقطة القوية مرة أخرى وأصبحنا مكشوفين فضربوا علينا بالرشاش المتوسط حتى إصابة ضابط معي، قولت للسائق لا بد من إخلاءه فورًا".


واستكمل: "الإصابة كانت في القدم من الخلف، وكنا في الحرب نضع 3 خزن ونربطهم مع بعض، الخزنة الأولى تخلص نقلب نلاقي الثانية على طول لأن مفيش وقت أجيب خزنة من الجاكيت لأن الثواني تفرق كثيرًا في المعركة".

 

نصرًا كبيرًا


وأردف: "قولت للسائق إنني سأضرب بالثلاث خزن 90 طلقة على 3 فتحات لأنني قريب منهم ولا احتاج تليسكوب، وتقدر تأخذ الضابط وتستتر، وبالفعل تم إخلاء الضابط وهذا كان نصرًا كبيرًا بالنسبة لي".

 

https://fb.watch/o2vH5CIfVk/?mibextid=RUbZ1f

أبطال حرب أكتوبر الدكتور محمد الباز العقيد حلمي زكي حرب اكتوبر حديد

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