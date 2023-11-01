مستشار الرئيس : الوضع الصحي في غزة يتدهور تدريجيًاً .. فيديو

قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المستشفيات جاهزة و مستعدة لإستقبال كافة الجرخى والمصابين الفلسطينيين، لافتاً إلى أن هناك توافر في المواد الطبية اللازمة لإسعاف وعلاج الجرحى و المصابين الفلسطينيين.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن الوضع الصحي في غزة يتدهور تدريجياً، لأن المؤسسات الطبية تحتاج كوادر بشرية، وأدوية ومستلزمات طبية، إضافة إلى الإحتياج إلى الأجهزة التي تعمل بالكهرباء.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى، أن مصر لم تتأخر في قبول حالات المصابين الفلسطينيين المعقدة، التي لم يتوفر لها الرعاية الكاملة.

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة:مصر جاهزة لتقديم جميع الخدمات الطبية لأهل غزة

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن حالات الإصابة للكوارث و الحروب، تكون متعددة الإصابات، و تحتاج فريق طبي من مختلف التخصصات، لافتاً إلى أنه يمكن لمريض واحد أن يحتاج أطباء من قسم جراحة المخ و الاعصاب، و قسم جراحة الصدر، و عظام و غيرها.

عوض تاج الدين:تم تجهيز المستشفيات من العريش إلى الإسماعلية



ولفت إلى، أن الحالات التي جاءت من غزة تطلبت تدخل جميع التخصصات في نفس التوقيت، لافتاً إلى أن مصر جاهزة لتقديم جميع الخدمات الطبية لأهل غزة.

وأشار عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى، أنه تم تجهيز المستشفيات من العريش إلى الإسماعلية لإستقبال الحالات المصابة من الفلسطينيين، مؤكداً أن هناك بعض الحالات تحتاج إلى التدخل الطبي لأكثر من مرة وبعضها يحتاج العلاج لمدى طويل.