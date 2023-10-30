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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تاج الدين: لدينا الإرادة والعزم لدعم الوضع الصحي بغزة وإصدار قانون المسئولية الطبية

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

استقبلت نقابة أطباء مصر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ظهر اليوم الاثنين وكان في استقباله هيئة مكتب نقابة الأطباء.

 

نقابة الأطباء 

وقدم د عوض تاج الدين التهنئة لمجلس النقابة بمناسبة انتخابات التجديد النصفي و تولي د أسامة عيد الحي منصب النقيب العام وأشار إلي أن العمل المشترك علي دعم الوضع الصحي بغزة من الأمور الملحة في التوقيت الحالي و كذلك إصدار قانون المسؤولية الطبية لاستقرار المنظومة الصحية بمصر. 


وقال عبد الحي إن نقابة الأطباء تقدم يد العون بالتبرعات من لجنة مصر العطاء للأشقاء بغزة عن طريق الهلال الأحمر المصري، وكذلك استعداد الأطباء المصريين وتدريبهم للمساهمة في علاج المصابين بغزة بالتنسيق مع الجهات المعنية.


كما ناقشت هيئة المكتب  مشاكل التراخيص للمنشآت الطبية وطرق حل المشكلات التي يتعرض لها الأطباء وكذلك سرعة العمل علي إقرار قانون المسؤولية الطبية وضرورة القضاء علي ظاهرة الاعتداء علي أفراد الطاقم الطبي.

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