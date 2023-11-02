ثلاثة أعمال مكفرة للذنوب أوصى بها النبي .. اغتنمها

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة، أن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته؛ فلهذا شرع له أن يستغفر ثلاثا ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.

وأكد «عويضة»، في تصريح، أن الاستغفار مطلوب من المسلم حتى بعد أداء العبادات والفرائض، ومن ذلك الاستغفار بعد الحج كما قال الله تعالى: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم». (البقرة :199).

ونصح مدير الفتوى، المسلمين بالإكثار من الاستغفار بعد شهر رمضان المبارك، والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم والأذكار.

ونبه على أن ينبغي على المسلم أن يشكر الله تعالى على كرمه لأنه وفقه لأداء الطاعة والعبادات، ويكون ذلك بالإكثار من التسبيح والأذكار.

ثلاثة أعمال مكفرة للذنوب اغتنمها

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك ثلاثة أعمال يومية يقوم بها الكثير من الناس ويغفلون عن فضلها، فيما أنها من مكفرات الذنوب.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأن الوضوء والصلاة والاستغفار هي من الأعمال التي تكفر الذنوب وبها يغفر الله سبحانه وتعالى للعبد معاصيه وما ارتكب من الخطايا.

وأضاف أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصى بهذه الأعمال الثلاثة عند الوقوع في معصية: «إسباغ الوضوء، صلاة ركعتين، والاستغفار»، منوها بأن الله عز وجل يغفر للإنسان ذنبه فور انتهائه من تلك الأعمال الثلاثة.

في حال أذنب العبد وارتكب معصية، فعليه أن يقوم بثلاثة أعمال، ليغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه فورا.

واستشهد بما ورد في سنن أبي داود، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يذنب ذنبا، فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له».

أفضل وقت للاستغفار

يشرع للمسلم الاستغفار إلى الله – عز وجل - في كل وقت من الأوقات، إلا أن هناك بعض الأوقات التي تكون أرجى من غيرها في الإجابة، وهي:

- بعد فعل ذنب أو معصية؛ فهذا وقت من آكد أوقات الاستغفار، بل إن الاستغفار فيه يكون واجبا، حيث يعترف العبد بذنبه ويطلب من الله -سبحانه- أن يمحو عنه الوزر.

- بعد أداء الطاعات، وقد عبر ابن القيم -رحمه الله- عن سبب ذلك بقوله: إن ذلك لشهود العباد على تقصيرهم في أداء الطاعة، وترك القيام بها على الوجه الذي يليق بالله – تعالى-.

افضل طريقة للمواظبة على الاستغفار



نشرت دار الإفتاء المصرية حديثا لقول على رضي الله عنه يقول" العجب ممن يهلك ومعه النجاة قيل: ما هى، قال: الإستغفار" .

و قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أفضل طريقة للتعود على الاستغفار، هو الاستغفار بدون أن يكون هناك ذنب، وأنت جالس قل دائما استغفر الله العظيم.

وتابع في فتوى له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن تستغفر الله عبادة بغير ذنب ستجد نفسك تعودت على عبادة الاستغفار، والنبي كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من مائة مرة، فعليك أن تستغفر الله بلا ذنب.

طريقة الاستغفار الصحيحة

ووردت صيغة سيد الاستغفار ففي صحيح البخاري، عن شداد بن أوس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة».