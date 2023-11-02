مجموعة تسهيلات جمركية وإجرائية للعارضين الدوليين بمعرض «نبيو» في نسخته الثالثة

أعلن هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية ، إقرار مجموعة تسهيلات جديدة للعارضين الدوليين المشاركين في المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو"، في نسخته الثالثة المقرر انطلاقها خلال الفترة من 25-27 نوفمبر الحالي.

وأوضح “جيد” أن هذه التسهيلات تتمثل في إمكانية جلب العارضين معروضاتهم ضمن حقائب المسافرين دون الحاجة إلى شحنها عن طريق شركة شحن، بالإضافة إلى إعفاء تلك المعروضات من الرسوم الجمركية والضريبية وتسهيل الإجراءات بشكل ملحوظ لتصبح مصلحة دمغ الموازين ضامنا ومشرفا رسميا على عملية دخول وخروج المشغولات دون تحميل العارضين والمنظمين أعباء مالية باهظة أو خطوات إجرائية معقدة تقيد المشاركة في المعرض.

وقال إنه تم الاتفاق مع هيئة الجمارك المصرية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين على الإجراءات التنفيذية للإفراج الجمركي عن المشغولات الذهبية القادمة للمشاركة بالمعرض بصحبة العارضين الدوليين لتسهيل عملية دخول وخروج المشغولات في أمان بما لا يخل بحقوق الدولة وحقوق العارضين الدوليين، والسماح لهم بجلب تلك المعروضات على طائرات نقل الركاب دون شحنها بشكل مستقل.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، والدكتور كمال جابر، مدير عام المعارض والأسواق الدولية، والدكتور شعبان عبد العزيز باشا، مدير الوديعة بمطار القاهرة الدولي، ممثلين عن مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، والمهندسة مها عبد الحميد، مدير إدارة التفتيش، وعاطف نجاح شمعون، ممثلا عن إدارة الشئون القانونية بمصلحة الدمغة، وكريم شلبي، مدير عام الشركة المنظمة للمعرض.

وتم الاتفاق على أن تتم الإجراءات وفقا للنظام التالي:



أولا: تقوم الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بأسماء وبيانات العارضين الدوليين المخطط مشاركتهم بالمعرض وبصحبتهم مشغولات ذهبية، تتضمن “اسم الراكب/ صورة جواز السفر/ رقم الرحلة/ توقيت الوصول”، بالإضافة إلى بيان تفصيلي بأصناف ومواصفات المشغولات القادمة بصحبة العارض من حيث “النوع/ الشكل/ الوزن/ الأحجار ذات القيمة المركبة عليها”، وذلك قبل توقيت بداية المعرض بأسبوعين على الأقل.

مع التأكيد على أن آخر موعد لوصول العارض بصحبته المشغولات أقصاه يوم الخميس 23 نوفمبر 2023 الساعة السادسة صباحا.

ثانيا: تقوم مصلحة دمغ المصوغات الموازين بإرسال قوائم بيانات العارضين والمشغولات لمصلحة الجمارك لتبدأ في ممارسة مهامها وإعداد الإجراءات اللازمة

ثالثا: بوصول الركاب/ العارضين إلى إحدى صالات مطار القاهرة الدولي "1، 2، 3" يتحتم عليهم التوجه للصالة الحمراء بالمطار والمخصصة للركاب الذين يحملون ما يزيد عن الاستخدام الشخصي من منتجات تستحق عليها رسوم جمركية.

رابعا: يقر الراكب/ العارض لمأمور الجمرك بأن الأصناف التي بحوزته عبارة عن مشغولات معادن ثمينة وأحجار ذات قيمة تخص مصلحة دمغ المصوغات والموازين لصالح معرض الذهب نبيو 2023، ويحرر الإقرار بمعرفة الراكب، ويتم إيداع الأصناف بمخزن الوديعة ترانزيتا (يعمل على مدار الساعة) ويتم تسليمه إيصال الوديعة والثابت به تخصيص الأصناف لصالح مصلحة الدمغة لعرضها بمعرض الذهب نبيو 2023.

خامسا: يقوم مندوب الشركة المنظمة باستلام إيصال استلام الوديعة من الراكب وتسليمه صورته إلى الشركة الوطنية للمعارض (مركز مصر للمعارض والمؤتمرات)، وذلك لإصدار كتاب موجه إلى جمرك مركز مصر للمعارض، يفيد بأن صاحب الوديعة مشارك بمعرض الذهب والمجوهرات نبيو 2023.

سادسا: يقوم جمرك مركز مصر للمعارض بتحديد كتاب سحب الأصناف الخاصة بالعارض بعد حساب الضرائب الجمركية والرسوم المستحقة عليها بصفة مبدئية طبقا للفاتورة التي سبق تقديم تعهد بسدادها من مصلحة الدمغة والموازين، وذلك حال عدم إعادة تصديرها أو التصرف فيها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك.

ويتم إصدار توجيه إلى مدير عام الجمارك لسحبها ببوصلة إلى جمرك مركز مصر للمعارض بصحبة مندوب جمارك تحت حراسة من الشرطة يتم ترتيبها بمعرفة شركة الشحن.

سابعا: بوصول الأصناف إلى جمرك مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، يتم الكشف والمعاينة الفنية للمشغولات بواسطة جهات الاختصاص (مصلحة دمغ المصوغات والموازين - جمرك مصر للمعارض والمؤتمرات) وبحضور مندوبي الشركة المنظمة للمعرض، شركة الشحن، حيث تقوم المصلحة بتحديد مواصفات المشغولات (الوزن - العيار - القيراط للألماس - لمصنعيه للمشغولات - القيمة للأغراض الجمركية).

ثامنا: بعد التأكد من تطابق الأصناف الواردة مع الفاتورة والبيان التفصيلي المشمول للأصناف، يتم إيداع الأصناف الخاصة بكل عارض بخزنة مؤمنة مخصصة له على أن يوضع الكود الخاص بها بمعرفة المنظم والتحفظ عليها بالمخزن الثمين التابع للدائرة الجمركية، وذلك لحين الإفراج المؤقت عنها للمشاركة بالمعرض عند انعقاده.

تاسعا: تقوم جمارك مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بتسليم صاحب الشأن إذن الإفراج المؤقت والخزنة المؤمنة الخاصة به.

عاشرا: بعد فترة المعرض يقوم صاحب الشأن بتسليم الأصناف الخاصة به داخل الخزانة المخصصة له إلى المخزن الصميت بمخازن الدائرة الجمركية، وذلك لإعادة فحصها بواسطة نفس اللجنة السابقة لتحديد “الوزن - العيار - القيراط” والتحقق من مطابقتها للبيان الجمركي الخاص بها والفاتورة لتحديد أي عجز إن وجد.

حادي عشر: يتم إرسال الأصناف بشهادة صادر من جمرك مصر للمعارض والمؤتمرات إلى مخزن الوديعة المختصة طبقا لصالة المغادرة ومرفق بها صورة تذكرة الطيران، حيث يتم إصدار إيصال وارد جهات وتسليمه للراكب.

ثاني عشر: بعد استلام إيصال وارد جهات يتوجه الراكب إلى مخزن الوديعة بصالة السفر قبل موعد السفر بوقت كاف لاستلام الأصناف الخاصة به بعد دفع رسوم العوائد والأرضيات، على أن يقوم مأمور الجمرك بمراقبة عملية إعادة التصدير بنفسه.

ثالث عشر: تقوم كل من شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية والشركة المنظمة للمعرض (vision faire) بإبلاغ العارضين الدوليين القادمين من الخارج بصحبتهم المشغولات الذهبية بأسلوب التعامل مع المشغولات عند القدوم والمغادرة.

وأوضح ميلاد، أن هذه الإجراءات تعد نقلة نوعية في الإجراءات المتبعة للإفراج الجمركي، وتأتي تشجيعا للمشاركة الدولية في أحد أهم المعارض الإقليمية لصناعة وتجارة الذهب والمشغولات الذهبية، كما سيسهم في نمو وتطوير إنتاج وتصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الإقليمية والدولية.