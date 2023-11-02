مصطفى يونس ينتقد أداء موديست: لو الخطيب لعب بمرضه وسنه هيمتعنا عنك

علق مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي سابقاً، على الهزيمة أمام صن داونز أمس، الأربعاء.

وقال يونس، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: “أداء موديست سلبي لو الخطيب لعب في سنه حالياً وبتعبه هيكون أفضل، سيد عبد الحفيظ كان مؤثر في الأهلي وفارض سيطرته على اللاعبين”.

وودع الأهلي الدوري الأفريقي على يد صن داونز في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.

وأضاع علي معلول هدفا من علامة ضربة الجزاء في الدقيقة 9.

ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الأفريقي.