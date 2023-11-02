يوم 13 يدخل الأعلى مشاهدة بعد طرحه بأيام

تمكن فيلم يوم 13 من الدخول الى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip ، وذلك بعد طرحه بعدة أيام .

واحتل فيلم “يوم 13” المركز السابع من أصل 10 مراكز هم الأعلى مشاهدة في مصر .

"يوم ١٣" هو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D) في العالم.

وتدور أحداث الفيلم حول عز الدين (أحمد داود) الذي يعود إلى قصر عائلته بعد فترة في الخارج بهدف بيعه، لكنه يكتشف أسراراً غيرمتوقعة.



يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم بما في ذلك دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروىجودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل والفيلم من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.



ومن ناحية اخري بدأ الفنان أحمد داود تصوير مسلسل جديد بعنوان “زينهم”، والذي عكف على تحضيراته خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نجاح فيلم "يوم 13" الذي شهد أولى بطولاته في السينما.