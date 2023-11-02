فتحنا الباب للقطاع الخاص|حجازي يكشف أبرز مشروعات ومحاور خطة الاستثمار في التعليم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة التعليم في مصر تضم بداخلها 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة، قائلاً “إن التطوير أصبح أمراً حتمياً في ظل الثورات الصناعية، وبالتالي كان لابد من شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لنكون قادرين على المنافسة”.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ استثماري آمن تضمن به تحقيق أقصى درجات الحياد التنافسي، وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات القومية، وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية، فقد حرصت الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، على تقديم عدد من الفرص الاستثمارية التعليمية والتي تجذب عددا من المستثمرين العاملين في مجال التعليم.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المحاور الثلاثة الأساسية التي ترتكز عليها رؤية الوزارة الاستثمارية، مؤكداً أن المحاور تتمثل في:

احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على الوجه الذي يحقق عائد مادي وتعظيم موارد الدولة من خلاله.

تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي الذي يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمار من القطاع الخاص والذي يرى في تحقيق هذا المبدأ انصاف للحقوق وإلتزام حتمي بالواجبات المنوط تحقيقها.

تأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية والتي تحقق الثقة بين طرفي الاستثمار.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية في مصر؛ لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمي وتقديم مستوى دولي عالمي.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتي تمثلت فيها يلي :