فتحنا الباب للقطاع الخاص|حجازي يكشف أبرز مشروعات ومحاور خطة الاستثمار في التعليم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة التعليم في مصر تضم بداخلها 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة، قائلاً “إن التطوير أصبح أمراً حتمياً في ظل الثورات الصناعية، وبالتالي كان لابد من شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لنكون قادرين على المنافسة”.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ استثماري آمن تضمن به تحقيق أقصى درجات الحياد التنافسي، وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات القومية، وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية، فقد حرصت الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، على تقديم عدد من الفرص الاستثمارية التعليمية والتي تجذب عددا من المستثمرين العاملين في مجال التعليم.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المحاور الثلاثة الأساسية التي ترتكز عليها رؤية الوزارة الاستثمارية، مؤكداً أن المحاور تتمثل في:
- احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على الوجه الذي يحقق عائد مادي وتعظيم موارد الدولة من خلاله.
- تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي الذي يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمار من القطاع الخاص والذي يرى في تحقيق هذا المبدأ انصاف للحقوق وإلتزام حتمي بالواجبات المنوط تحقيقها.
- تأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية والتي تحقق الثقة بين طرفي الاستثمار.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية في مصر؛ لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمي وتقديم مستوى دولي عالمي.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتي تمثلت فيها يلي :
- مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مدارس التعليم الفني المتخصصة لتخريج العمالة القادرة على المنافسة في سوق العمل ، واصبح في مصر الان 69 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وجاري تجهيز 100 مدرسة في هذا الإطار.
- مشاركة القطاع الخاص في انشاء وادارة مدارس تعليم عام بمستوى عالي واسعار مخفضة لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لابناء الطبقة المتوسطة وعندنا نموذج PPP فيها 16 مدرسة و28 مركز تعليم فني.
- مشاركة القطاع الخاص الدولي في ادارة عملية الامتحانات لشهادة النيل المصرية الدولية “هيئة كامبريدج للامتحانات” لضمان شهادة دولية.
- مشاركة القطاع الخاص في استغلال اصول الوزارة غير المستغلة لتعظيم الاستثمار بها ، والتي في اطارها يتم الآن افتتاح مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.
- تشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس خاصة جديدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب عدد كبير منهم لتوفير فرص تعليميةبديلة للمواطن المصري بكل مستوياته ، حيث تقوم الوزارة حاليا بميكنة اجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين ، وسنبدأ بتجربة في ادارة القاهرة الجديدة التعليمية بحيث لا يكون هناك اي عنصر بشري في اجراءات الترخيص.
- تشجيع الصناديق الاستثمارية المتخصصة في التعليم على الاستثمار الاموال في انشاء مدارس جديدة او مدارس قائمة بأساليب ادارة جديدة ومتطورة تضمن نجاح المؤسسة التعليمية وتطويرها ، وغيرها من النماذج التي تؤكد حرص الوزارة على خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين في مجال التعليم.