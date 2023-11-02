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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الموافقة على طلب رئيس اتحاد المكفوفين بزيادة معاش اللاعبين البارالمبيين

صدى البلد

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصرى للمكفوفين بزيادة قيمة المعاش الشهرى الذى يحصل عليه اللاعبين البارالمبين الحاصلين على ميداليات خلال الدورات البارالمبية السابقة.

وجه وزير الرياضة قطاع الأداء الرياضي بالوزارة بزيادة المعاش الشهرى للاعبين القدامى بدءا من شهر نوفمبر الحالي بنسبة 50 % متوسط من أجل مواكبة أوضاع الحياة الحالية وفي ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 

كان رئيس اتحاد المكفوفين قد تقدم بمذكرة رسمية لوزير الرياضة لطلب مضاعفة المعاش الشهرى للاعبين القدامى خاصة أنهم يتعرضوا لظروف صعبة منذ فترة طويلة.
 وتقدم عوين بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على جهوده لمساعدة الرياضيين منذ توليهم المسئولية، فضلا عن الجهود المضنية المبذولة من القطاعات المعاونة بالوزارة في مقدمتهم الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الرياضة والدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحاد النوعية.
 

كان وزير الشباب والرياضة قد أعلن زيادة مكافآت الرياضيين في البطولات القارية والعالمية والأولمبية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وزير الرياضة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرئيس عبد الفتاح لدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لرئيس عبد الفتاح السيسي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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