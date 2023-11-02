نيمار لاعب الهلال السعودي يخضع لعملية جراحية في البرازيل

أكد تقرير صحفي، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق الهلال السعودي، سيخضع لعملية جراحية في بلاده، اليوم الخميس.

كان نادي الهلال السعودي أعلن الشهر الماضي إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2024.

وذكرت صحيفة “السعودية”، أن نيمار سيخضع لعملية الرباط الصليبي اليوم الخميس، في مستشفى ماتردي بالبرازيل، تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار، وخوان دوكي مدير الإدارة الطبية في الهلال.

وتعاقد الهلال السعودي مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتصدر الهلال ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة.