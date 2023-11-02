لعشاق السفر.. أفضل تطبيقات البوصلة على أندرويد في 2023

يستخدم تطبيق البوصلة مستشعرات هواتف أندرويد لمساعدتك على التنقل عبر الطرق الجديدة والعثور على طريق العودة للمنزل بسهولة، يمكنك تثبيت أحد تطبيقات البوصلة على جهاز أندرويد الخاص بك واستخدامه لتتبع جوانب الطرق مثل المسار، والسرعة، والمسافة، والارتفاع، لذا سنستعرض لك فيما يلي أفضل تطبيقات البوصلة لهواتف أندرويد.

أفضل تطبيقات البوصلة لهواتف أندرويد

1. تطبيق البوصلة Compass 360 Pro:

يعد تطبيق Compass 360 Pro، هو أفضل تطبيق بوصلة مجاني لنظام أندرويد، يمكن استخدامه في المناطق التي تعاني من مشكلات في الاتصال بالإنترنت، يعمل التطبيق بشكل دقيق ويمكن استخدامه دون الاتصال بالإنترنت، ويحتوي التطبيق على خيار لعرض خطوط الطول والعرض، يمكنك استخدام الاتجاه العشري للوصول إلى الاتجاهات التفصيلية أو الاتجاه الأساسي للحصول على الاتجاهات العامة.

ويشتمل تطبيق البوصلة المسمى Compass 360 Pro، على عداد سرعة مدمج لتتبع المسافة والسرعة والاتجاه وأداة الطقس لمراقبة عناصر مثل سرعة الرياح والرطوبة والرؤية، كما أنه يدعم العديد من اللغات، إلى جانب قدرته على العمل في أي مكان في العالم، مما يجعله التطبيق المثالي للمسافرين حول العالم.

تطبيق البوصلة Compass 360 Pro

2. تطبيق البوصلة Compass Steel:

يعد Compass Steel، تطبيق بوصلة بسيط وخالي من الإعلانات مع عنوان حقيقي وعنوان مغناطيسي، وتتميز البوصلة بدقتها وإجراءات الخصوصية الصارمة، بما في ذلك عدم جمع البيانات أو تتبعها.

يحتوي تطبيق المعايرة الذاتية على ميزة تعويض الإمالة التي تساعد في الحصول على القياسات الصحيحة، كما يتميز أيضا بمؤشر اتجاه الشمس والقمر ووضع الرؤية الليلية وموضوعات متعددة الألوان للاختيار من بينها، يمكنه تغيير تنسيق إحداثيات الموقع ووحدات الارتفاع وعدد اتجاهات البوصلة أيضا.

Compass Steel

3. تطبيق البوصلة KTW Digital Compass:

إذا كنت تبحث عن تصميم مبسط يظهر الشمال المغناطيسي والحقيقي، فقد يناسبك تطبيق البوصلة الرقمية KTW Digital Compass، الذي يتضمن أيضا أداة خرائط تدعم الأقمار الصناعية، كما يتيح لك تطبيق البوصلة هذا العثور على موقعك الحالي وزاوية الانحدار والارتفاع وحالة المستشعر وقوة المجال المغناطيسي، كما أنه مفيد لتحديد الاتجاه الذي تواجهه، بما في ذلك الاتجاه أو السمت أو الدرجة.

تم تصميم KTW Digital Compass، باستخدام مقياس المغناطيسية، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ويمكن استخدامها لمهام مختلفة، بما في ذلك معايرة هوائي التلفزيون الخاص بك، وتتبع الأبراج، وتحديد اتجاه القبلة، كما يتيح لك التطبيق أيضا إضافة علامة مؤشر الاتجاه ومعايرة قراءات أقل دقة.

KTW Digital Compass

4. تطبيق البوصلة Fulmine Software Compass:

يحتوي تطبيق البوصلة Fulmine Software Compass، العديد من الميزات منها عناوين مغناطيسية وحقيقية مع العديد من تنسيقات خطوط الطول والعرض ويدعم استخدام رموز الموقع بدلا من عناوين الشوارع، مما يجعله مفيدا في المناطق التي لا تحتوي على عناوين شوارع.

كما يدعم التطبيق إشعارات شريط الحالة لسهولة الوصول إليها على شاشة مقفلة أو عند استخدام تطبيقات أخرى. كما يتيح لك تحديد موقعك الحالي للانتقال بسرعة إلى المكان الذي أتيت منه، ونسخ ولصق إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الخريطة.

لا يتطلب هذا التطبيق أذونات غير ضرورية ويعمل بدون اتصال بيانات أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، تماما مثل تطبيقات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) غير المتصلة بالإنترنت لنظام أندرويد، بالإضافة إلى أنه يدعم العديد من اللغات، بما في ذلك الإيطالية والإسبانية والبرتغالية والتركية.