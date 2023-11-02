رسالة هامة من حركة حماس إلى حزب الله

وجهت حركة المقاومة الفلسطينية حماس رسالة هامة إلي المقاومة الإسلامية في لبنان حيث قالت : الأخوة في المقاومة في لبنان أنتم نِعم الأخوة في الجهاد والمقاومة على طريق القدس.

جاء ذلك ردا علي الرسالة التي وجهتها المقاومة الإسلامية الي المقاومة الفلسطينية.

وأضافت المقاومة الفلسطينية في رسالتها : نحن نرقب ونرى فعلكم وجهادكم ودماء شهدائكم التي اتحدت مع دمائنا.

واتمت المقاومة الفلسطينية للمقاومة في لبنان: نحن وإياكم في هذه المعركة وفي مواجهة هذا العدو على موعد مع النصر.

وكان حزب الله اللبناني قد وجه في وقت سابق رسالة عاجلة الي مجاهدي المقاومة البواسل في قطاع غزة وعموم فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله في رسالته :فليقاتل في سبيل الله الذين يَشرون الحياة الدّنيا بالآخرة ومن يُقاتل في سبيل الله فيَقتل أو يَغلِب فسوف نؤتيهِ أجرًا عظيمًا.

وأضاف : من سواعدٍ ما عرفت الذّل والهوان، وقلوبٍ يملؤها اليقين بالله والاطمئنان لوعده إلى أرض الصّمود والعزّة، إلى أرض مسرى الرّسول والحبيب خير الأنام محمّد(ص) إلى قبلة الأحرار والمؤمنين، إلى أهل طوفان الأقصى في غزّة هاشم.

هذا بعضُ عزمنا خلف حدودِ فلسطين لاح، ولنصرة الأقصى حملنا السلاح، والنصر موعدنا والصّبح قريب.

وتابع : يا أهل المظلومية في غزّة الأبية، إنّ قتل أطفالكم ونساءكم وشبّانكم وشيوخكم لعظيم، وإنّ روح الصمود عندكم لأعظم، وهذه دماؤكم المقاوِمة تُغرق هذا الكيان الهرم، الذي لم يبق إلا بعضٌ من رمقه الأخير.

وأردف : وأنتم يا أبطال القضيّة والجهاد، وقوافل العزم والاستشهاد، لقد مرّغتُم أنف هذا الكيان الهشّ، وأريتُم العالم بحقّ أنّهم أوهن مِن بيت العنكبوت وأن التحرير باتَ قريبًا.

واتم الحزب رسالته : يدنا معكم على الزّناد نقاتل عدوّ الله نصرةً لأقصانا ولأهلنا المستضعفين في فلسطين الحبيبة، فاضربوا منهم فوق الأعناق، واضربوا منهم كلَّ بنان وكونوا على يقينٍ أنّ شهداءكم وشهداءنا هم طريق القدس، حتّى يوم الفتح المبين.

ولينصُرنَّ الله مَن ينصره، حقًا ووعدًا وصدقًا.

