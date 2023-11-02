رئيس جامعة بنها : نسعي لتحسين جودة الأداء الإداري

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اليوم اجتماعا مع مديري عموم الكليات، وذلك لوضع السياسة الخاصة بإدارة الجامعة للارتقاء بالمستوى المهني والإداري من أجل تحسين سمعة الجامعة المؤسسية.



جاء ذلك بحضور الأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة ، والأستاذ رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ، والأستاذ أيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومديرى عموم الكليات.



وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع علي أهمية توفير الدعم اللوجستي من القيادات الإدارية للطلاب ولجميع منسوبي الجامعة ، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي ، وتوافر كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، كما أكد علي أهمية المتابعة المستمرة داخل الإدارات المختلفة والعمل علي حل المشكلات إذا وجدت.



وأشار " الجيزاوي " إلى حرص الجامعة على إزالة أي معوقات لرفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال تحسين الأداء وتنمية مهارات العاملين.



كما أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة ، شملت تكليف الدكتور محمد محمدى غانم مديرا لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة ، وتكليف الدكتور شادى المشد مديراً تنفيذيا للمعلومات ومديراً لمركز الخدمة العامة لنظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.



كما شملت القرارات تجديد تكليف كل من : الدكتورة إيمان عبدالحق مديرا لمركز الخدمة العامة للغات الأجنبية ، والدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسقا عاما للجودة الادارية ، والدكتور محمد سعيد مستشاراً لرئيس الجامعة للشئون الهندسية والمتابعة الفنية ، والدكتور أحمد يوسف مديرا تنفيذيا لوحدة الوافدين ، والدكتور حازم عليوة مديرًا أكاديميًا لمقر الجامعة بالعبور.



وشملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة أيضا تجديد تكليف كل من : الكاتب الصحفى إبراهيم جودة للعمل مسئولاً إعلامياً بالجامعة مع الإشراف والتنسيق علي أعمال المكتب الإعلامي بالجامعة ، والدكتور فاطمة عبدالوهاب مديراً للتخطيط الاستراتيجي بالجامعة ، والدكتور سيد عبدالونيس مشرفا عاما على المدن الجامعية ، والدكتور أيمن سمير مديراً لمركز الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة ، والدكتور هانى شحتة مديرا لمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



كما شملت القرارات كذلك تجديد تكليف كل من : الدكتور محمود عبدالغفار مديراً لوحدة إدارة مشروعات التطوير ، والدكتورة عزة عبدالله مديراً لمركز القياس والتقويم ، والدكتور محمد عبدالفتاح مديراً لمركز الاختبارات المركزية الالكترونية ، والدكتور خالد عيسوى منسقا عام للأنشطة والمشروعات والمبادرات ومدير مشروع الأنشطة الطلابية ، والدكتور عمرو العوامرى مديرا لشبكة المعلومات الرقمية الداخلية ومديراً تنفيذياً لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية ، والدكتور عادل نبيل مديراً لوحدة المكتبة الرقمية ، والدكتور محمود الهباق مديراً لوحدة التدريب علي تقنية المعلومات بالجامعة.



كما حصد طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة بنها علي مجموعة من الجوائز علي المستوى المحلي والعربي والافريقي بمسابقة الإبداع الإعلامي والتي أقيمت بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب.



وقال الدكتور عربي الطوخي القائم بعمل رئيس قسم الإعلام أن مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي قد أعلنت نتائج مسابقة الإبداع الإعلامي لمشروعات التخرج علي المستويات المحلي والعربي والافريقي بمشاركة 98 جامعة وكلية وكيان تعليمي في الوطن العربي والقارة الافريقية، وبلغ عدد المشروعات المقدمة 496 مشروعاً ؛ حيث حصل مشروع ورقة من كتاب الشهداء أحد مشروعات تخرج شعبة الصحافة بقسم الاعلام جامعة بنها للعام الجامعي 2022- 2023 على المركز الأول على مستوى جامعات القارة الإفريقية في المسابقة السنوية لمؤسسة التحول الرقمي ، مشيرا إلى أن مشروع ورقة من كتاب الشهداء قد حصل على تقدير أفضل إخراج من ضمن مشروعات التخرج بشعبة صحافة العام الماضي .



كما أضاف الطوخي أن مشروع مجلة كش ملك حصل على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في المسابقة السنوية لمؤسسة التحول الرقمى، والذي حصل علي جائزة أفضل غلاف مجلة وأفضل حوار صحفي خلال مسابقة تقيم مشروعات التخرج الخاصة بقسم الإعلام بالكلية ، وتناول مفهوم الأفكار الإستراتيجية لحروب الجيل الرابع والخامس والحروب بمختلف أنواعها واشتملت المجلة علي ملف خاص بحرب أكتوبر بمناسبة اليوبيل الذهبي وموضوعات خاصة بأهم الصراعات العالمية مثل القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في السودان، وغيرها من الموضوعات ذات الطابع العسكري والإستراتيجي.



وجاءت المشروعات الفائزة بإشراف كلا من الدكتورة أمل خطاب أستاذ الصحافة المساعد بالقسم مشرف مشروع تخرج "ورقة من كتاب الشهداء" ، والدكتور فتحي إبراهيم إسماعيل أستاذ الصحافة المساعد والإخراج الصحفي بالقسم مشرف مشروع تخرج " كش ملك " والذي كرم أيضا لحصول أحد أبحاثه على المركز الثالث عن في فئة البحوث والرسائل العلمية بمسابقة الابداع الاعلامي بعنوان " اتجاهات الصحفيين نحو الذكاء الإصطناعى في تطوير المحتوى الصحفى بالصحف والمواقع المصرية دراسة ميدانية .