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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة.. صور

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة، يبحث المواطنون عن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة، والتي كان من المفترض بعد انتهاء فصل الصيف توقع الجميع تخفيف الأحمال انتهى، إلا أنه خلال الأيام الماضية فوجئ الكثيرون بانقطاع الكهرباء عن منازلهم لمدة وصلت إلى ساعتين في بعض المحافظات.

مواعيد تخفيف الأحمال 

وقامت الشركة القابضة للكهرباء في مصر بتفعيل مواعيد قطع الكهرباء الجديدة، منذ يوم السبت الماضي، بعد أن أصدر مجلس الوزراء بيانًا أوضح فيه سبب قطع الكهرباء في مصر.

 

موعد انتهاء انقطاع الكهرباء 

وأكدت وزارة الكهرباء أن خطة الحكومة لرفع كفاءة قطاع الكهرباء تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث من المتوقع أن تنتهي أزمة الكهرباء في مصر خلال عام 2024.

رفع كفاءة القطاع 

وقد أعلنت الحكومة عن خطتها لرفع كفاءة القطاع وزيادة قدرات الإنتاج، بهدف القضاء على انقطاع الكهرباء في مصر وتشمل ما يلي:

  • زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من خلال استكشاف حقول غاز جديدة، وزيادة تعاقدات الغاز الطبيعي مع دول أخرى.
  • زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من الفحم من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم.
  • زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أوضح أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء، وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة "الرياح – الشمسية – المائية"، فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

وقال المتحدث الرسمي: حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.
 

الزيادة في استهلاك الكهرباء

 

جدول انقطاع الكهرباء بمحافظة القاهرة

يتم قطع الكهرباء وفقا للجدول القديم حسب كل منطقة، ويتم إضافة ساعة قبل الجداول المعلنة من خلال الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، وجائت كالتالي:-

محافظة الغربية 

جدول تخفيف الأحمال في محافظة الغربية كما كان في نفس الميعاد السابق لكل منطقة، مع زيادة مدة انقطاع التيار لساعتين بدلاً من ساعة واحدة.

محافظة الإسكندرية 

ووفقًا لشركة الكهرباء، تقرر تغيير مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية عن المواعيد السابقة لتزيد المدة من ساعة إلى ساعتين فإنه سيبدأ قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية من الساعة 11 صباحًا بدلاً من 12 ظهرًا، ولمدة ساعتين.

محافظة الفيوم 

يبدأ فصل الأحمال من الساعة 12 ظهرًا وحتى 12 منتصف الليل لمدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة 

في باقي محافظات الجمهورية

ينطبق قرار تخفيف الأحمال على باقي محافظات الجمهورية، على أن تزيد ساعة القطع لمدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة في نفس مواعيد القطع.

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