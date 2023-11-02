محمد مجاهد: القيادة السياسية المصرية تشجعنا على تطوير التعليم الفني

بدأت منذ قليل ، فعاليات توقيع البروتوكول اليوم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإحدى شركات تنمية مهارات التميز ، بهدف تدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل في المجالات المهنية والفنية في مصر والخارج.

يأتي ذلك بحضور عددا من قيادات التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم على رأسهم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني .

وخلال كلمته .. قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن تطوير التعليم الفني حظي بأهمية كبيرة منذ 2018 .

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه تم تقييم حالة التعليم الفني من خبراء البنك الدولي في عام 2012، والنتيجة كانت غير طيبة أو جيدة ، حيث تبين وقتها أن الاهتمام كان بعدد الخريجين وليست بجودة المخرج ، وكان الخريجين وقتها يواجهون صعوبة فى الالتحاق بسوق العمل .

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه في عام 2018 تم وضع خطة لتطوير التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، التي وصل عددها الآن إلى 70 مدرسة على مستوى الجمهورية ، كما تم تغيير 230 منهج من مناهج التعليم الفنى لتقوم على الجدارات حتى يتقن الطالب المهارات التى تؤهله لسوق العمل ، وتم تطبيق المناهج المطورة فى 1300 مدرسة ، وستصل في عام 2025 لجميع مدارس التعليم الفني .

وشدد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، على أنه يتم حالياً إنشاء هيئة اتقان لجودة التعليم الفني ، لتضع التعليم الفني على خريطة التعليم الفنى العالمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعلم لشئون التعليم الفني ، أن هناك تشجيع مستمر من قبل القيادة السياسية المصرية لتطوير التعليم الفني ونحن نفخر بهذا التشجيع .

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن عدد الطلاب فى مدارس التعليم الفني يبلغ 2.3 مليون طالب على مستوى الجمهورية ، مشدداً على أنه لو تم تأهيل هؤلاء الطلاب سيتم غزو الأسواق العالمية .

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن هناك خطوات يتم إتخاذها لإكساب الطلاب اللغات الإيطالية والإسبانية لأن هناك دول أوروبية تطلب خريجين من مدارس التعليم الفني ، وهذه خطة التطوير القادمة.

وعلى جانب آخر .. كان قد شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم في فعاليات افتتاح وتشغيل مجمع مدارس يضم أربعة مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وأفضل الخبرات من القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

وخلال كلمته في فعاليات الافتتاح، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال كلمته، أن منظومة التعليم تضم 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة، مشيرا إلى حتمية تطوير التعليم فى ظل الثورات الصناعية، وهو ما يستوجب وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى؛ لتحقيق التنافسية التى بها نستطيع تحقيق التقدم المنشود.

وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه فى إطار حرص الحكومة المصرية على توفير جناح استثماري آمن تضمن به تحقيق أقصى درجات الحياد التنافسي وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة فى المشروعات القومية وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية، فقد حرصت الدولة المصرية متمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية التعليمية والتى تجذب عددا من المستثمرين العاملين فى المجال التعليمى.

الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن خطة الوزارة الاستثمارية مرتكزة على ثلاثة محاور أساسية، وهي احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على النحو الذي يحقق أعلى عائد مادى وتعظيم موارد الدولة من خلالها، أما المحور الثاني يتمثل في تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي الذى يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمار من القطاع الخاص، أما المحور الثالث فيتمثل في تأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية التى تحقق الثقة بين طرفى الاستثمار.

وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمة التعليمية لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمى وتقديم مستوى دولى عالمى، مضيفا أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتمثل فى بعض المشروعات والتى تشمل منها، مشاركة المشروعات والتى تشمل مدارس التعليم الفنى المتخصصة فى تخريج العمالة القادرة على المنافسة فى سوق العمل، لافتا إلى أنه تم إنشاء ٦٩ مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وجاري تجهيز ١٠٠ مدرسة فى هذا الإطار، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وإنشاء مدارس تعليم عام، بمستوى عالى وأسعار مخفضة، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطبقة المتوسطة.

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم مشاركة القطاع الخاص الدولي في إدارة عملية الامتحانات لشهادة النيل المصرية الدولية (هيئة كامبريدج للامتحانات) لضمان شهادة دولية، كما يتم مشاركة القطاع الخاص في استغلال أصول الوزارة غير المستغلة لتعظيم الاستثمار بها.