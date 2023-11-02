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رئيس التحرير
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مفهوم شامل لحقوق الإنسان.. فايز فرحات: القيادة السياسية تؤمن بالإصلاح السياسي

صدى البلد

أكد محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية ، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبنت المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ولم تختذل الحقوق في الأبعاد السياسية فقط لكنها تضمنت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

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وقال محمد فايز فرحات في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  مفهوم مصر الشامل لحقوق الإنسان بدأ يلقى رواج وقبول من المؤسسات الدولية بما فيهم الأمم المتحدة".

 

 وتابع محمد فايز فرحات :" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر ننظر إليها في إطار إجراءات تقوم بها الدولة المصرية منذ سنوات  ومنها إلغاء العمل بحالة الطوارئ ".

 

واكمل محمد فايز فرحات :" القيادة السياسية تؤمن بقضية الإصلاح السياسي  والاقتصادي والثقافي والاجتماعي ".

 

 ولفت محمد فايز فرحات :" الحوار الوطني المصري ناقش العديد من القضايا السياسية في المحور السياسي، وهناك إيمان لدى القيادة السياسية بأهمية الإصلاح السياسي".

 

فايز فرحات حقوق الإنسان مصر الاستراتيجية الوطنية الحقوق السياسية

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