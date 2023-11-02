مفهوم شامل لحقوق الإنسان.. فايز فرحات: القيادة السياسية تؤمن بالإصلاح السياسي

أكد محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية ، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبنت المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ولم تختذل الحقوق في الأبعاد السياسية فقط لكنها تضمنت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال محمد فايز فرحات في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مفهوم مصر الشامل لحقوق الإنسان بدأ يلقى رواج وقبول من المؤسسات الدولية بما فيهم الأمم المتحدة".

وتابع محمد فايز فرحات :" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر ننظر إليها في إطار إجراءات تقوم بها الدولة المصرية منذ سنوات ومنها إلغاء العمل بحالة الطوارئ ".

واكمل محمد فايز فرحات :" القيادة السياسية تؤمن بقضية الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي ".

ولفت محمد فايز فرحات :" الحوار الوطني المصري ناقش العديد من القضايا السياسية في المحور السياسي، وهناك إيمان لدى القيادة السياسية بأهمية الإصلاح السياسي".