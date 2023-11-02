إنشاء مدن صناعية كبرى..توفيق عامر: الرئيس السيسي اتخذ إجراءات هامة لدعم وتوطين الصناعة

أكد المهندس توفيق عامر المتحدث الرسمي لمنظمة الاتحاد العربي، أن الرئيس السيسي يدعم الصناعة المصرية دائما ما يعمل على اتخاذ إجراءات من شأنها التسهيل على أصحاب المصانع.

وقال "توفيق عامر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عير فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعمل دراسة حقيقية للهيئات المعنية للدولة التى تقوم على الإستثمار.

وتابع المتحدث الرسمي لمنظمة الاتحاد العربي، أن هناك العديد من المبادرات الرئاسية لدعم المنتجات المحلية وأنه تم إنشاء مدن صناعية كبرى ولم يتم الاكتفاء بالمناطق الصناعية.

تحفيز المستثمرين

وأشار توفيق عامر، إلى أنه تم إعفاء 19 قطاع صناعي من الضرائب لمدة 3 سنوات، من أجل تحفيز المستثمرين.