أمريكا تكشف حقيقة استعدادها للمشاركة في العدوان الإسرائيلي على غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إنه لا توجد خطة أو نية لدى الولايات المتحدة للمشاركة في العملية العسكرية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال كيربي، إن أمريكا لم تر دليلا على أن حزب الله مستعد لاستخدام القوة الكاملة، مؤكدا أن “واشنطن قلقة بشأن الهجمات على القوات الإسرائيلية في الشمال”.

وتابع: “لم نر أي مؤشر حتى الآن على أن حزب الله مستعد للتدخل بكامل قوته، لذا استمع جيدا ما سيقوله نصر الله”، في إشارة إلى خطاب مخطط له يوم الجمعة من قبل زعيم حزب الله.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، قال في وقت سابق من اليوم، إن هناك حاجة لتكثيف الجهود الدبلوماسية بشأن هدنة محتملة في قطاع غزة.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: “نبحث السماح بهدنة في قطاع غزة للإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية”.