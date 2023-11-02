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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 أولويات في أجندة لقاء وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

يلتقي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بنظيره الأمريكي أنتوي بلينكن، السبت المقبل في عمان، وتتضمن أجندة اللقاء خمسة أولويات تتعلق جميعها بالوضع الكارثي في قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الصفدي سيبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الكارثية في غزة، وسيؤكد ضرورة التحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى غزة، وحماية المدنيين، وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف خروقاتها المستمرة لهما.

وأشار السفير القضاة بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى أن الصفدي يواصل اتصالاته الإقليمية والدولية لبلورة تحرك دولي فاعل للتوصل لوقف لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب الإسرائيلية المستعرة.

إلى جانب التحذير من أن عدم وقف هذه الحرب وما ترتكبه إسرائيل خلالها من قتل لآلاف المدنيين الفلسطينيين وجرائم حرب تشمل حرمانهم من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى، تدفع المنطقة بشكل متسارع نحو هاوية حرب إقليمية ستهدد الأمن والسلم الدوليين.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 24 شخص آخرين.

وبدأت مصر في إخراج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة أمس الأربعاء، لمتابعة حالتهم الصحية في سيناء حيث أقيمت مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر والدول العربية والأجنبية لإغاثة أهل القطاع.

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