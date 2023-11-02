مصطفى الفقي: الرئيس كشف مخطط إسرائيل ومصر "لقمة في زور" المؤامرات.. فيديو

علق الدكتور مصطفى الفقي، على كلمة الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين لصحراء النقب، قائلا: "الموضوع ده كان جاي من عندهم الإسرائيليين ورفضنا صفقة القرن، ومصر واقفة للمؤامرات زي اللقمة في الزور وعلينا حملة اقتصادية وإعلامية لا يتخيلها أحد بسبب موقف مصر".

وأكد مصطفى الفقي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامية اسما إبراهيم، أن إسرائيل والدول الغربية التي ترعى المؤامرات يعملون دائما على استفزازنا، موضحا أن مصر لديها ثوابت واضحة حتى الرئيس الراحل أنور السادات لم يفرط في قضية فلسطينية وقال هذه قضيتهم ورفض التوقيع على أي وثيقة لصالح إسرائيل.

وتابع: "الرئيس السيسي بتصريحاته عن التهجير عرى الحقيقة وكشف الموقف الإسرائيلي وأنهم بيلعبوا لعبة عايزين يخلصوا فيها من القضية الفلسطينية وعرقلة مصر وهيكون فيها ريحة التآمر من البداية للنهاية، وكل العرب يؤيدونا ودي مش قضية مصر فقط ولكن كل العرب يؤمنون أن التهجير تصفية للقضية".