أنس جابر تجهش بالبكاء خلال حديثها عن فلسطين وتعلن تبرعها لصالح غزة

أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، تبرعها بجزء من الجوائز المالية التي تحصل عليها لصالح فلسطين.

وقالت أنس في تصريحات لها بعد الفوز: "أنا سعيدة جدًا بالفوز لكنني لم أكن سعيدة جدًا مؤخرًا، الوضع في العالم لا يجعلني سعيدة، من الصعب جدًا رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم".

وأضافت: "ما يحدث أمر مفجع، لذلك قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين، لا يمكنني أن أكون سعيدة بهذا الفوز، انا اسفة من المفترض أن يكون الأمر متعلقًا بكرة المضرب، لكن من المحبط للغاية مشاهدة مقاطع الفيديو كل يوم.

و تابعت: إنها ليست رسالة سياسية، إنها مجرد إنسانية، أريد السلام في هذا العالم، هذا كل شيء".