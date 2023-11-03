مجلس النواب الأمريكي يوافق على قانون لتقديم مساعدات لإسرائيل.. والبيت الأبيض يبحث إقرار "فترات هدنة" في غزة| صحف الكويت

مصر ترفع أسعار البنزين وتبقي على سعر السولار

المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

مدبولي يؤكد ثوابت الموقف المصري الواضح لدعم جهود الوقف الفوري لأعمال العنف في غزة

الأردن: الصفدي سيؤكد لبلينكن ضرورة إنهاء الحرب في غزة

كتائب القسام: دمرنا 6 دبابات وناقلتي جنود وعدد قتلى إسرائيل أكبر من المعلن

واشنطن: لا مؤشرات على دخول "حزب الله بكامل قوته" في الصراع

جانتس: الحرب ضد حماس أكثر "تعقيداً" وتتسبب في خسائر فادحة

البحرين: سفيرنا لدى إسرائيل عاد إلى المملكة والسفير الإسرائيلي غادر منذ فترة‎

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن مصر رفعت أسعار البنزين لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير، مشيرةً إلى أنه تم رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 إلى عشرة جنيهات (0.3241 دولار) و11.50 و12.50 للتر على التوالي، بينما ظل سعر السولار ثابتا عند 8.25 جنيه.

وذكرت "الوطن" أن البنك المركزي المصري أعلن أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مشيرًا إلى أن سعر الإقراض لليلة واحدة ظل عند 20.25% وبلغ سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 19.25%..

ونقلت "الأنباء" عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تأكيده أهمية سلسلة اللقاءات والاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، مع مختلف الأطراف المعنية، واستهدفت التأكيد على ثوابت الموقف المصري الواضح تجاه القضية الفلسطينية، والذي يرتكز على دعم الجهود الرامية للوقف الفوري لأعمال العنف في غزة، والدفع قدما نحو إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين في غزة، والسعي لإيجاد تسوية دائمة وعادلة على أساس حل الدولتين.

وأوضح مدبولي أن زيارته لشمال سيناء شملت عرض تفاصيل خطط التنمية، ووضع حجر الأساس لعدد من التجمعات التنموية الحضرية، لخدمة أهالينا في سيناء، إلى جانب لقاء عدد من شيوخ وأهالي سيناء الذين أكدوا تقديرهم للحجم الهائل من الأعمال التي يتم تنفيذها، لافتا إلى أنه اختتم زيارته بتفقد قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية بمنفذ رفح البري، مشيرا إلى أنه تابع إجراءات دخول المساعدات في قطاع غزة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وافق على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وذلك رغم تأكيد الديمقراطيين على أنه لن يتم المصادقة عليه في مجلس الشيوخ. وجاء التصويت بأغلبية 226 صوتاً، مقابل 196 صوتاً، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبي للمقاعد.

وقالت "الوطن" إن وزارة الخارجية الأردنية أعلنت أن وزير الخارجية أيمن الصفدي سيلتقي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، في عمان للتأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرةً إلى أن وزيري الخارجية سيناقشان الأوضاع الكارثية في غزة، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى القطاع وحماية المدنيين.

وذكرت "الجريدة" أن الناطق باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة قال إن مقاتلي الحركة نفذوا، الخميس، هجوماً مضاداً على القوات الإسرائيلية بمحور شمال غرب غزة، ودمروا خلاله 6 دبابات وناقلتي جنود، مشيرًا إلى أن مقاتلي الكتائب يواصلون التصدي للقوات الإسرائيلية على محاور شمال غرب غزة وجنوبها وبيت حانون.

وتابع: "نواصل تنفيذ هجمات ناجحة ضد آليات العدو وجنوده في عشرات نقاط الاشتباك على طول محاور المناورات البرية الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن مقاتلي الكتائب تمكنوا في آخر 48 ساعة من "تدمير ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر" على طول محاور القتال.

وقالت "الراي" إن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، أكد أن البيت الأبيض يشعر بالقلق من الهجمات التي يشنها "حزب الله" على القوات الإسرائيلية مع تبادل إطلاق النار، وتصاعد أعمال العنف على الحدود اللبنانية، مضيفًا "نحن والإسرائيليون أيضاً، قلقون من الهجمات المستمرة على القوات الإسرائيلية في الشمال، لكنني أعتقد أننا لم نر بعد أي مؤشر محدد على أن حزب الله مستعد للدخول بكامل قوته" في الصراع.

وذكرت "الأنباء" أن كيربي قال إن البيت الأبيض "يبحث فكرة فترات هدنة في الصراع بين إسرائيل وحماس"، لمساعدة المدنيين في غزة، وذلك بعد يوم من دعوة الرئيس جو بايدن إلى "وقف مؤقت" للحرب، مضيفًا: "ما نحاول القيام به هو استكشاف فكرة فترات الهدنة التي قد تكون ضرورية لمواصلة إدخال المساعدات، ومواصلة العمل لإخراج الناس بأمان، بما في ذلك الرهائن"، مشيراً إلى الإدارة الأميركية تعمل مع إسرائيل لتقليل الخسائر البشرية".

وأشارت "الجريدة" إلى أن عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس قال إن حرب إسرائيل الحالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة هي الأكثر "تعقيداً" على الإطلاق، وتتسبب في خسائر فادحة، قائلاً "إنها حرب أكثر تعقيداً مما عرفناه في أي وقت مضى". مضيفاً: "كما هو الحال مع كل معركة، هناك تحديات وثمن باهظ". وأشار إلى أن "إسرائيل لم تعد قادرة على العيش إلى جانب منظمة حماس"، لافتاً إلى أن "هذا الواقع يجب أن يتغير". وشدد على أنهم "يعملون ما بوسعهم، وسخَّروا كل إمكانياتهم لإعادة المخطوفين في غزة إلى بيوتهم".

ونقلت "الأنباء" عن مركز الاتصال الوطني في البحرين قوله إن السفير البحريني لدى إسرائيل عاد إلى المملكة منذ فترة، وأن السفير الإسرائيلي في المنامة غادر أيضاً منذ فترة، مشيراً إلى أن الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي، ومطار تل أبيب قد توقف منذ عدة أسابيع. وأوضح أن أولوية الجهود في هذه المرحلة "يجب أن تتركز على حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع".