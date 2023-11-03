خبر سار لـ جماهير الأهلي بشأن مهاجم الفريق.. فيديو

كشف برنامج الكلاسيكو، المذاع على قناة " دي إم سي" أن النادي الأهلي يبحث عن مهاجم للتعاقد معه خلال انتقالات يناير المقبلة، وأن ذلك سيكون بديلا لـ اللاعب الفرنسي موديست، ولاعب النادي الأهلي الحالي.

وأوضحت القناة أن الأهلي يبحث عن مهاجم يكون بمستوى الفريق، وأن التعاقد مع موديست، كانت صفقة بالغلط، وأن هذا اللاعب سيرحل في يناير المقبل بنسبة تتجاوز الـ 80%.

وقالت مذيعة القناة، إن هناك فرصة واحدة أمام موديست، وهو أن يتفوق في المباريات المقبلة، وأن يكون له بصمة في كأس العالم المقبل.

وتابعت المذيعة، أن المدير الفني لـ الأهلي كولر، هو الوحيد المقتنع بـ موديست، على الرغم من أن الجهاز الفني بالكامل، لا يقتنع بـ موديست.