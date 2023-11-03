أسعار البنزين الجديدة.. انتظام العمل بمواقف السيارات ومحطات الوقود| صور

انتظم العمل داخل مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف مناطق محافظة القليوبية صباح اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم ليكون تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش.

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة، كما حددت المادة الثالثة، سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القمة المضافة.

من جانبه وجه محافظ القليوبية تعليمات مشددة بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولات لإحتكار المواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأى صورة تنفيذا لتوجهات الدولة في هذا الشأن وبتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارة المواقف والمرور ومديرية التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل المحافظة.

كما وجه المحافظ بتشديد آليات الرقابة والمتابعة بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

وقال المحافظ إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لمواجهة أى حالات خروج عن القانون.

398748211_766684962170843_3190743070968042581_n

398780130_766684838837522_1899084975359210189_n

398853308_766684342170905_7986529566452607244_n

398891698_766683195504353_8066448786251353680_n

398737897_766684415504231_9188369784196360460_n