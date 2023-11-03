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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عرض التجربة المصرية في قطاع المرافق:

رئيس جهاز مياه الشرب: محطة المعالجة بالجبل الأصفر توفير 10 ملايين جنيه شهريا

جانب من زيارة وزير
جانب من زيارة وزير البيئة لدولة زامبيا لمصر

أجرى كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، والوفد المرافق لهما، جولة تفقدية بمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر على مساحة 1500 فدان بطاقة معالجة حالية 2.5 مليون متر م٣/ يوم بمراحلها المختلفة، يرافقهم  المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبدالوهاب حلمي، مدير المشروع، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، والاطلاع على التجربة المصرية، والاستفادة منها، وخاصةً فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، واستعراض أنشطة ومشروعات معالجة الصرف الصحي.

رحب  المهندس أحمد عبدالقادر، بوزير البنية الأساسية بدولة زامبيا، والوفد المرافق له، مؤكداً الحرص على أهمية توطيد العلاقات الطيبة بين البلدين، حيث يأتي اللقاء استجابةً لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بمشاركة التجربة المصرية فى مجال التنمية العمرانية والبنية الأساسية في نطاق عمل وزارة الإسكان، مع أشقائنا في دولة زامبيا، بل والعمل على زيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات، بين مصر والدول الإفريقية بشكل عام.

وخلال الزيارة، تم تقديم عرض توضيحي وافٍ عن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر، وكذا عرض فيلم تسجيلي عن مراحل تطور المشروع، بجانب الرد على استفسارات وتساؤلات الوفد الزامبي عن المشروع.

 

مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر

وعقب ذلك، اصطحب المهندس أحمد عبدالقادر، الوزير الزامبي والوفد المرافق له، في جولة تعريفية بمكونات محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بغرض مشاهدة مكونات المشروع، ومراحل معالجة مياه الصرف الصحي، بدءاً من دخول مياه الصرف الصحي بغرف الاستقبال والتوزيع، مروراً بأحواض الترسيب، ثم أحواض التهوية، ثم أحواض الترويق النهائى حتى خروج السيب النهائي المعالج، وكذا التعرف على مراحل معالجة الحمأة بالمحطة، والاستفادة منها.

 

مشروعات المرافق 

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن المحطة بطاقة 2.5 مليون م3/يوم، ومخطط تنفيذ توسعات بها للوصول إلى 3.5 مليون م3/يوم، وأنه يتم توليد طاقة كهربائية بالمحطة تغطي أكثر من 65% من احتياجات المحطة للطاقة، ومخطط زيادة تلك النسبة لتصل إلى 80% بتنفيذ المرحلة الثالثة، كما أن تجربة معالجة الحمأة بالمحطة تُعد من التجارب الناجحة محلياً، لافتاً إلى أنه تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم للمحطة لشركات قطاع خاص في إطار توجه الدولة نحو إشراكه في تنفيذ المشروعات التنموية للدولة، مشيراً إلى أن المحطة تُعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم.



توفير 10 ملايين جنيه شهرياً من الكهرباء 

وفي ذات السياق، أشار المهندس عبدالوهاب حلمي، إلى أن المحطة توفر حالياً حوالي 10 ملايين جنيه شهرياً من الكهرباء من خلال استغلال الحمأة في إنتاج الغاز الحيوي، فضلاً عن توليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطة، والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

وفي نهاية الزيارة، عبر أعضاء الوفد الزامبي عن امتنانهم على إتاحة فرصة التعرف على كيفية إدارة وتشغيل منظومة الصرف الصحي بمحطة معالجة الجبل الأصفر، وتنظيم الزيارة الناجحة للمشروع، وكذا حسن الاستقبال، متطلعين إلى زيادة أطر التعاون بين مصر وشقيقتها زامبيا في المجالات كافة.
 

زامبيا مصر الصرف الصحى محطة الجبل الأصفر مشروع

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