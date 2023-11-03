العدوان على غزة.. جولة أخرى من الصراع السياسي بالمنطقة بين أمريكا وروسيا

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جينف، إن ما حدث على مدار الأسابيع الماضية يخدم بشكل كبير المصالح الروسية على الصعيد الإقليمي، حيث تتحسن العلاقات الروسية العربية بشكل كبير في ظل تراجع حاد للنفوذ الأمريكي نتيجة الدعم المطلق والأوحد لإسرائيل.



وأضاف “نصري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن المصالح الروسية السياسية والاقتصادية تتحسن بشكل كبير، لافتًا إلى أن الحرب في غزة هي جولة أخرى من الصراع السياسي في المنطقة بين أمريكا وروسيا والهدف هو حماية المصالح.



وتابع رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جينف أنه مما لا شك فيه أن هذه الحرب ستعيد تشكيل وصياغة العلاقات السياسية والأمنية في المنطقة، معقبًا أن الخاسر في هذا الأمر هي الولايات المتحدة الأمريكية .