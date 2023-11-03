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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوضع كارثي في غزة|الأونروا: ما نملكه من الوقود يكفي ليومين فقط

الأنروا
الأنروا

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة، أن الوضع في قطاع غزة كارثي، وهذا التصعيد يجعل الحياة تنفد من القطاع، لافتًا إلى أن قطاع غزة كان يرسل المرضى إلى مصر والضفة والأردن لتلقي العلاج لأنه كان منهكا، وحاليًا لا يستطيع استيعاب هذا الكم الهائل من المرضى والجرحى.
 

وأضاف “أبو حسنة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية"، أن هناك نقص هائل في الأدوية والخبرات والأجهزة، بجانب نقص الوقود، لافتًا إلى أن ما تمتلكه الأونروا من وقود يكفي فقط ليومين وإذا لم يتم إدخاله ستحدث مصيبة كبيرة، حيث لن تكون الأونروا قادرة على الذهاب لجلب المساعدات التي تدخل من المعابر.

وأكد المتحدث باسم الأونروا في غزة أنه في حالة عدم التزويد بوقود كافة المستشفيات ستخرج من الخدمة ولن تستطيع استقبال مرضى أو جرحى، لافتًا إلى أنه مع انقطاع الكهرباء ستفسد كافة الأدوية.

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