عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع انتظام سير العمل بمواقف السيارات ومحطات الوقود

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع اليوم الجمعة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنتظام سير العمل وحركة السيارات بمواقف السيارات ومحطات الوقود بعد قرار زيادة سعر البنزين وتثبيت سعر السولار ، حيث تفقد المحافظ موقف سيارات بنها العمومي وموقف مسطرد (1و2) بشبرا الخيمة وعدد من محطات الوقود بمدينتي بنها وشبرا الخيمة.
وأكد المحافظ على انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار .
ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور لمتابعة إنتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز، والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الحالية ، وخاصة مع عدم زيادة أسعار السولار ، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً من اليوم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .
ويناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالخط الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال  رسالة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل المُخالفة وموقعها على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.
جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 10جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر 11.50 جنيه للتر وبنزين 95 بسعر 12.50جنيه للتر وغاز تموين السيارات 5.50 جنيه للمتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 8.25 جنيه للتر و تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن ، و تثبيت  المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.

IMG-20231103-WA0033
IMG-20231103-WA0033
IMG-20231103-WA0034
IMG-20231103-WA0034
IMG-20231103-WA0032
IMG-20231103-WA0032
IMG-20231103-WA0035
IMG-20231103-WA0035
IMG-20231103-WA0028
IMG-20231103-WA0028
IMG-20231103-WA0031
IMG-20231103-WA0031
IMG-20231103-WA0030
IMG-20231103-WA0030
القليوبية انتظام سير العمل تعريفة الركوب الحالية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية تكثيف الحملات التفتيشية تعريفة الركوب جهاز حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر

بيان عاجل من إسماعيل هنية بعد قصف مستشفى الشفاء

تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك .. تفاصيل

البنزين والدولار والأجور.. 3 قرارات حكومية عاجلة| ماذا ينتظر المصريين في نوفمبر؟

تثبيت الفائدة ورفع أسعار البنزين| حقيقة زيادة أجرة المواصلات وتذاكر مترو الأنفاق.. ومفاجأة بشأن الذهب

خبر سار لـ جماهير الأهلي بشأن مهاجم الفريق.. فيديو

موضوعات متعلقة

السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

ضبط 8 مسابك ومصانع بدون ترخيص في القليوبية

أسعار البنزين الجديدة.. انتظام العمل بمواقف السيارات ومحطات الوقود| صور

حبس المتهم بسرقة متعلقات المواطنين من السيارات في القليوبية

حبس 3 عناصر إجرامية لحيازتهم أسلحة ومواد مخدرة بالقليوبية

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى مشاجرة بالقليوبية

بقيادة المحافظ.. استمرار الحملات المُكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالقليوبية

مصرع عامل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعترف باستهداف سيارة الإسعاف بـ مجمع الشفاء الطبي في غزة

الصحة : وصول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

تيار الاستقلال الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز كل الحدود| فيديو

القمر يجاور النجم بولوكس العملاق فى مشهد بديع بالسماء طوال الليل

صفعتان على وجه الكيان| استقالة إسر.ائيلية بسبب "فشل نتنياهو".. وأنجلينا جولي توجه ضربة لجيش الاحتلال

الأرصاد تعلن خبرًا مهمًا بشأن تأثر مصر بالعاصفة سيارا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلبة وراء رائحة العرق الكريهة.. أسباب لن تتوقعها

بلوك كاجوال.. أسيل عمران في إطلالة ناعمة على إنستجرام  

طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص| شهية و لذيذة

بفستان من الجلد.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

سر خطير.. يكمن في رسالة من إسرائيل تخترق واتساب المصريين بهذة الطريقة

بعد يومين من زفافها.. قصة وفاة عروس الشرقية الحزينة / فيديوجراف

إخلاء سبيل مذيعة.. قرارات جديدة بحق المشاركين في حفل المنصورية

احسب مرتبك بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ